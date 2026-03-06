Patricia Fernández 06 MAR 2026 - 00:36h.

Sandra Barneda adelanta que Almudena no viene sola: "Hay más 'Supervivientes"

Todos los saltos del helicóptero de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Ya adelantaba María Lamela que el 'casting' de 'Supervivientes 2026' no estaba cerrado, durante el gran estreno se conocía una nueva concursante que se unía a la lista que vivirán esta experiencia extrema, a la que presentaban Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda desde el plató, a la que conocía mucho.

La cámara iba subiendo poco a poco y descubría a Almudena Porras, la que ya es concursante oficial de esta edición de 'Supervivientes' y que saltará el próximo domingo desde el helicóptero durante la gala con Sandra Barneda.

Almudena de su participación de 'Supervivientes 2026': "Vengo a demostrar lo fuerte que puedo ser"

Una Sandra Barneda que reaccionaba a este fichaje después de todo lo que vivió con ella mientras ponía a prueba su amor en República Dominicana: "Yo no me imaginaba verte aquí cuando tú y yo nos conocimos, si en 'La isla de las tentaciones' lloraste, no me quiero ni imaginar aquí". "Ya tengo ganas de llorar nada más escucharte, a 'La isla de las tentaciones entré creyendo en que era una persona débil y aquí quiero demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser", le decía la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Y la presentadora le aseguraba que "confía en ella" y que "lo va a hacer muy bien", lo que ella agradecía y dejaba algo claro: "Vengo con muchísimas ganas". Como Jorge Javier Vázquez tenía claro que "tiene muchas ganas de ver cómo se desenvuelve" en 'Supervivientes.

Pero todavía quedaba una sorpresa más que comunicaba Sandra Barneda en el plató durante el estreno de 'Supervivientes 2026': "Almudena no viene sola, el domingo se va a incorporar a esta aventura, pero hay más 'Supervivientes', no puedo decir nada más".