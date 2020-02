Jorge Javier Vázquez da la razón a Hugo Sierra: "Yo nunca toleraría que nadie se metiera en mi vida"

Elena Rodríguez confesó en ‘ Supervivientes 2020 ’ que Hugo Sierra no quería que estuviera en el parto de su hija y Adara ha ratificado las palabras de su madre en ‘ Sábado Deluxe ’: "Son temas dolorosos pero no mintió"

La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha explicado cómo le contó a su madre que estaba embarazada y la regañina que está le echó tanto a ella como a Hugo: “ A mí me daba muchísimo miedo decírselo porque llevábamos muy poco tiempo. Entonces cogí el teléfono, puse el altavoz con Hugo y le pedí que se lo dijera él porque yo no me atrevía ”, ha empezado relatando Adara.

Para Jorge, Elena no debería meterse tanto en la vida de su hija y cree que él, en la situación de Hugo, habría reaccionado igual: “Yo nunca voy a tolerar que nadie se meta en mi vida y entiendo perfectamente a Hugo. Yo si voy a ser padre y la madre de mi pareja no se lleva bien conmigo, lo último que quiero es que esté en el parto. Yo quiero vivir el momento con mi hijo y no con la mujer que me está dando por culo”, ha confesado el presentador.