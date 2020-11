Mucho se está hablando de la herencia de Cantora desde que Kiko Rivera decidiera tirar de la manta y desenmascarar las mentiras de su madre, Isabel Pantoja. Diferentes testimonios so los que se escuchan pero en ‘Sábado Deluxe’, los colaboradores se plantean una duda importante: ¿debemos creernos todo lo que nos cuentan?

Y es que Belén Esteban ha manifestado su malestar por no saber si creerse a Isabel Pantoja o no. Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez ha querido compartir con todos el contenido de una conversación que mantuvo con la tonadillera y que nunca antes había revelado.

“¿Y qué hago, si me cuenta eso, no me la creo?” se pregunta Jorge Javier en voz alta a modo de reflexión sobre este debate que continúan los colaboradores.