Kiko Jiménez se plantea hacer un trío con Sofía y un actor para experimentar sexo con hombres

¿Te has planteado seriamente hacer un trío con Sofía y el actor español que os lo propone? Kiko dice que no, pero Conchita considera que miente. La risa por parte de Kiko ha sido inevitable. Pero aún quedaba una segunda pregunta, más reveladora aún.

Kiko dice que a día de hoy no se lo plantea pero tanto ella como él reconocen que mantienen una relación moderna que no se cierra a nada y no tiene reparos en hablar abiertamente de estos asuntos sexuales: “No sé por qué la gente se sorprende. ¿Qué tiene que ver la condición sexual con las prácticas? Sois muy antiguos”, dice Sofía, algo con lo que Rafa Mora discrepa.