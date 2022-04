Laura Manzanedo reaparece y confiesa el motivo de su polémico despido de 'Ponte a prueba'

Laura Manzanedo cuenta la verdad de su despido de 'Ponte a prueba'.

Laura Manzanedo fue una de las actrices revelación de finales de los 90 gracias a su papel en la serie 'Al salir de clase'. Trabajó también como colaboradora, fue participante de realitys y locutora en el programa de radio 'Ponte a prueba'. Saboreó el éxito pero... ¿dónde se ha metido durante cinco años? La actriz desvela por qué desapareció sin dejar rastro y por qué decide reaparecer tras cinco años alejada de los medios... ¡Y alejada de España!: "Quiero que la gente sepa lo chungo que es estar arriba y luego abajo".

La actriz nos cuenta que tiene formación académica y que está capacitada para dar clases, pero el hecho de haber posado desnuda en Interviú ha supuesto un lastre en su profesión: "No te toman en serio. Es un lastre. Ahora vivo en Francia y allí es otra historia, allí soy anónima. Trabajar en la televisión es algo maravilloso, pero también un lastre".

El polémico despido de Laura Manzanedo de 'Ponte a prueba'

La actriz desvela que, después de estar "siete años maravillosos" en 'Ponte a prueba', fue despedida de manera muy polémica y tras protagonizar una fuerte discusión con sus compañeros. Laura faltó un día a trabajar y justificó su ausencia. Cuenta que cambió la directiva del programa y se puso al frente "un niño" (Pablo Gerola). Era final de temporada y hablaron los dos para proponer presentar juntos el programa pero...

"Me hizo el puente. La directiva de la emisora, para ahorrarse un duro, en lugar de que lo dirija Laura Manzanedo, que llevaba siete años allí, pues que lo dirija un niño". Ahí ya empezaron los malos rollos. "No es cierto que yo no acudiera al trabajo, es más que demostrable, jamás. "Había un problema de egos, yo tenía experiencia en el programa, pero no estaban dispuestos a que una mujer les dirigiese, estamos a una sociedad machista".

Laura cuenta que al inicio de esa nueva temporada, mano a mano con Pablo, contratan a Mar Montoro, que "estaba acostumbrada a ser protagonista y se sintió, a mi lado, inferior". "En un final de programa, ella a leer un texto nada interesante y yo, para potenciar el programa, le dije que no servía para nada y ella se lo toma como algo personal, le tocó su ego, ese día me dijo este chico 'Laura si no te gusta lo que hacemos en el programa coges y te vas".

"Eso lo escuchó mi madre y se sofocó, porque no quería que perdiera mi trabajo. Al día siguiente, a la hora de ir a trabajar, a mi madre le dio una lipotimia y se me cayó encima. Fui al hospital y dejé el móvil en casa. nada más llegar del hospital expliqué, con el parte, lo que había pasado. Esa gente me estaba haciendo un mobbing brutal, le dio una lipotimia a una mujer de 84 años por escuchar que a su hija la iban a echar en directo".

La nueva vida de Laura Manzanedo después de 'Ponte a prueba', en Francia