Lydia Lozano explota contra Pipi Estrada: "Habla de las orgías con chicos y chicas que te has montado"

Lydia Lozano ya no puede más. Hace tan solo un par de semanas la colaboradora se refería a Pipi Estrada como "el chapapote de su vida" después de que el periodista deportivo contara con todo lujo de detalles en el 'Deluxe' uno de sus encuentros sexuales en el pasado.

Esta semana, Pipi ha continuado aportando detalles de sus encuentros íntimos con Lydia y la colaboradora ha estallado como nunca antes: "Esta mañana Charly y yo estábamos tomando el aperitivo con 'Socialité' de fondo y hemos tenido que quitar la televisión, eres un caradura, tú no puedes ir contando cómo hace las cosas o deja de hacerlas una mujer (...) ¿Por qué no hablas de las orgías que te has montado con chicas y chicos, con futbolistas? (...) En mi currículum hay una mancha y mi mancha eres tú".