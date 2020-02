Las mentiras de Lydia Lozano ante el polígrafo revelan sus miedos: "He metido muchas veces la pata"

Lydia no ha salido mal parada de esta entrevista pero lo cierto es que algunas mentiras han dejado en evidencia los miedos de la periodista. Por ejemplo: ha mentido cuando ha dicho que no creía que el fiasco de su información no era un nuevo golpe a su credibilidad, que no le tenía miedo a José María Franco por lo que éste podría decir de ella o que no llamó a Stella Goñi para que no le hablara mal de José María Franco.