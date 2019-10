Maite aconseja a Sofía en su relación con Kiko Jiménez: "Que se coman, que están buenísimos"

Maite Galdeano volvió a estar presente en la entrevista que su hija concedió en el programa y no dudó en darle unos consejos para su relación con Kiko Jiménez. Haciendo gala del lado maternal que le caracteriza, no dudó en afirmar que lo que su hija necesita es “un juez o un notario” y no los “desgarramantas” que tiene como novios.