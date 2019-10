Sofía Suescun, de su relación con Kiko Jiménez: "No me apetece hacer el amor con él"

Sofia Suescun ha concedido este sábado su entrevista más esperada. Después de ver el paso de Kiko Jiménez por el concurso y la carpeta que este ha protagonizado con Estela Grande, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no tiene muy claro qué hacer con su relación. Desde que se terminó el reality para el extronista, la cosa entre ellos está fría; no hablan de manera “fluida” y solo se comunican por teléfono.

"No me apetece hacer el amor con Kiko"

Pero eso no es lo que hizo saltar todas las alarmas en el plató de ‘Sábado Deluxe’. La hija de Maite Galdeano soltó un bombazo que dejó perplejo a Jorge Javier Vázquez. “No me apetece hacer el amor con Kiko Jiménez”, dijo muy rotunda. “No me apetece porque recuerdo todo lo que ha hecho dentro y se me quitan las ganas”, añadió.