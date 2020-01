María Patiño salda cuentas con Mila Ximénez: "Me utilizaron para ponerme en tu contra"

Patiño ha querido matizar esas palabras en las que dijo que iba a ganar Adara el reality. Muchos la acusaron de ser desleal a su amiga Mila por no apoyarla en la recta final del programa: “Yo cuando te vi finalista sabías que habías ganado, a nivel personal”. Además, asegura que no ha tenido la necesidad de defender tanto a Mila porque no ha sentido que haya sido tan atacada en los programas de TV.