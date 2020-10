De las amenazas a María Patiño, a su duro cara a cara con Mila Ximénez: los momentos más tensos de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe'

El Dj se sienta esta noche en el programa para desmentir sus infidelidades a Irene Rosales

Kiko Rivera se sienta en 'Sábado Deluxe' para poner fin a los rumores de su infidelidad a Irene Rosales. El primo de Anabel Pantoja también hablará de cómo han reaccionado las mujeres de su familia a esta noticia y hablará de su crisis económica. ¿Cómo será el reencuentro con los colaboradores?

Kiko Rivera ha protagonizado algunos de los momentos más tensos de la historia de 'Sábado Deluxe', recordamos los más polémicos:

Amenaza a María Patiño

Cuando Jorge Javier Vázquez quiso hablar sobre las infidelidades del hijo de la tonadillera, éste pidió respeto para su mujer "porque estaba embarazada". María Patiño le pidió que dejase de hablar en ese tono y que no hablase del embarazo como si de una enfermedad se tratase. "La falta de respeto es de él a su mujer no mía, tener un bebé es la cosa más maravillosa que hay", aclaró la periodista.

A Kiko estás palabras no le hicieron ninguna gracia y respondió con una contundente amenaza: "Acepto el reto, te dejo que me preguntes lo que quieras, pero los dos vivimos en la misma ciudad, nunca lo olvides, yo también sé cosas tuyas".

Casi llega a las manos con un cámara

Un reportero y un cámara hacían guardia frente al domicilio del hermano de Isa Pantoja. Bastante tenso, el intérprete de 'Quítate el top' se encaraba con los periodistas y les pedía que "se quitasen la cámara". "Tened un poco de respeto, estoy sin camiseta en la puerta de mi casa", gritó. La situación se vuelve incontrolable cuando un miembro del equipo le pide "que no le dé". "Que no te dé, que no te dé...", estallaba el cantante mirando fijamente al comunicador. Irene Rosales zanjó la situación agarrando a su marido por le brazo y pidiéndole que entrase en casa.

Confiesa que ha consumido drogas

Por primera vez, el hijo de Francisco Rivera confiesa que ha consumido drogas. "He tenido una época de juventud de ese tipo. Ahora mismo estoy limpio. No era un consumo diario, no me ha traído problemas económicos", aseguraba él. "No sé si estás especialmente nervioso o no sé qué es lo que te pasa. No te voy a decir que la mentira tiene patas muy cortas. Me parece torpe que entres a desmentir algunas cosas porque va a salir uno pasado mañana diciendo que estás mintiendo. Todo el mundo sabe que una prueba toxicológica estás una semana sin consumir y no tiene porque salir positivo y al día siguiente dale que te pego", le reprochó Kiko Matamoros. "Es mejor que digas que no vas a hablar de tu vida privada a que nos cuentes una película de chinos".

Participó en una orgía junto a Rafa Mora, según el polígrafo

A Kiko Rivera ni siquiera le hace falta pisar el plató para sembrar polémica. Durante un polígrafo a Rafa Mora, salió a la luz que el valenciano y el de Cantora habían participado juntos en una orgía. El valenciano aseguraba que no, que había dicho la verdad, pero no podía parar de reírse. "Kiko tiene un don con las mujeres, hemos coincidido en sitios donde las chicas no eran de aquí y no sabían quien era y ligaba", contó Rafa. "Él se ha ligado a la que ha querido".

Duro enfrentamiento con Mila Ximénez

Durante una de las entrevistas de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe', el concursante de 'GH DÚO había vetado a Mila Ximénez. Cuando permitió que la colaboradora entrase en plató, protagonizaron un curdo enfrentamiento. "Yo tengo más huevos que tu madre, yo he contado cosas, a tu madre le da vergüenza su vida, yo no he ido a la cárcel, ni he blanqueado dinero", estalló la colaboradora.

Cara a Cara con Belén Esteban