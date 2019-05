Jorge Javier y el padre de Dakota, cara a cara: "Tu comentario hacia mi hija no fue oportuno"

Además, a Francisco le gustaría que la repercusión de todo no fuese negativa para su hija mientras que Jorge Javier ha confesado que cuando se fue a casa, después de la gala, "desconecto y no leo nada y hago mi propio examen de lo que ha sucedido porque mi trabajo me importa mucho, no te creas que me olvido y paso de todo. ¿Lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí. Pero el fondo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y cuando salga Dakota me gustaría contárselo tranquilamente, los dos a solas, y contárselo para que conozca los entresijos de la televisión, para que lo sepa si quiere dedicarse a esto".