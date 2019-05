Jorge Javier frena a Dakota: "Llevo 20 años en televisión, una niña no me va a decir ahora qué debemos hacer"

Dakota debía nominar en ‘Supervivientes 2019’ pero, antes de hacerlo, se ha quejado de que Isabel Pantoja hubiera hablado con su hijo: “No me parece bien que una persona hable con el exterior y los demás no”. La concursante no sabía que el programa le tenía preparada una llamada con su padre y Jorge Javier Vázquez se ha mosqueado por sus acusaciones: “Por lista te has quedado con las ganas”.