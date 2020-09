Paz Padilla vuelve a la televisión: una profesional entregada a la diversión de la audiencia

El regreso de Paz Padilla, nuestra estrella

Pero si hay un personaje al que la audiencia echa de menos es a Paz Padilla. La presentadora de 'Sálvame', la Chusa en 'La que se avecina' o la miembro del jurado más alegre de 'Got Talent' es casi un miembro más de las familias de España, ocupando muchas horas en sus televisiones.

Los despistes de Paz Padilla son siempre uno de los motivos para que la audiencia se parta de risa. El más recordado fue el que vivió en 'Got Talent', cuando la gaditana no sabía dónde esconderse tras su fallo auditivo: escuchó "erección" en vez de "elección". Pero el más memorable fue cuando dio al botón dorado por error: ¡Edurne no podía contener la risa!