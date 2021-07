Aunque Alejandro ha intentado excusarse explicando que no recuerda todas las conversaciones con Isa Pantoja, lo cierto es que los colaboradores no le han creído en absoluto: "El polígrafo es claro, has escuchado a Isa criticar a Irene". La siguiente pregunta también tenía a Irene Rosales como protagonista: "¿Has escuchado a Irene Rosales hablar mal de Isabel Pantoja?". Alejandro Albalá ha dicho que no y en esta ocasión ha dicho la verdad...