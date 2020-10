'Sábado Deluxe' (24/10/2020), programa completo HD

Fani y Christofer están atravesando su peor crisis. Ante las posibilidades de ruptura, Christofer visita 'Sábado Deluxe' para compartir cómo se encuentra. No puede evitar derrumbarse al contar que ya no viven juntos y que hace tiempo que no mantienen relaciones sexuales. Además, realiza una terapia con Cristina Soria para aclarar sus ideas. Las conclusiones de la psicóloga son muy reveladoras.