Adara Molinero, muy decepcionada con Jesús, de 'Gemeliers' por cómo ha hablado de ella a la espalda: "Estoy flipando"

Adara ha revolucionado 'la casa de los secretos' con su entrada y ya se ha abierto en canal. No todos los concursantes están contentos con su nueva compañera y otros, como Jesús de 'Gemeliers' asegura que "no sabe pillarla" pese a la buena relación que parece que mantienen dentro.

Adara ha podido ver las imágenes de sus compañeros hablando de ella, la primera Fiama: "Tengo que estar aquí viéndole el careto a esa pava que no puedo con ella" . Y también de las disputas que ha tenido en la casa, entre ellas con Lucía Pariente. Aunque la concursante ha destacado lo que más le ha dolido de todo, ha podido ver a Jesús de 'Gemeliers' diciendo a Canales Rivera que no sabe quién es peor de los dos, si el que se ha ido, por Miguel Frigenti o el que ha entrado, por ella.

"Flipando un poquito. Lo que más me ha dolido ha sido lo de Jesús, es una persona que paso mucho tiempo con él", así ha reaccionado Adara y el cantante le ha explicado: "Entiendo que le haya dolido, pero en todo momento he hablado con ella la opinión que tenía de ella, con el paso del tiempo ha cambiado y cuando llegó sabe que estaba deseando que se fuera". Pero ella no ha quedado conforme: "¿Por qué desde le primer día me ponías buena cara y pasabas tiempo conmigo?".