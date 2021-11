Adara y Fátima, la amiga de Cristina Porta se enfrentan en plató: "La inaguantable eres tú"

Adara ha asegurado que Cynthia se ha estado "arrastrando como un caracol" con Isabel Rábago a pesar "de los desprecios que te hacía" . Ella ha explicado que ella por lo menos "no ha insultado y faltado el respeto a la gente dentro de la casa" y que prefiere no tener ese protagonista: "Soy generosa y buena persona". Algo que ha desatado las risas de la recién expulsada.

Cynthia asegura que hubo un momento que "empatizó con ella" cuando mantuvieron una conversación y la concursante no se cree nada: "Menos mal porque me la volviste a clavar". Adara ha vuelto a echarle en cara que "intenta robar los novios para salir en televisión" y su compañera le explica que lo hizo por trabajo, como ya le ha dicho en otras ocasiones: "Las clases de moral hay ver primero uno lo que hace para darlas". Cynthia cree que Adara no se habla con Cristina porque ella "contestó mal" a la periodista y la ex de Gianmarco ha reaccionado: "Es horrible, taparos los oídos".