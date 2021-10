"No soy una persona vengativa, pero es verdad que las promesas hay que cumplirlas y yo dije que si salía Frigenti iba a hacer la croqueta por todo Telecinco", anunciaba Alba Carrillo segundos antes de rebozarse por el suelo. Explicando por qué cumple esta promesa: "Aunque solo haya una persona que haya dado su voto para que Frigenti salga yo voy a hacer mi promesa realidad". Que ella misma ha definido como "Croquetismo Carrillil" .

"Por Sandra Pica, por Lucía Pariente, por Sofía Cristo, por 'Los Gemeliers', por el anodino de Cynthia", una a una iba nombrando Alba mientras daba vueltas por los pasillos de Telecinco. Y es que no ha querido olvidarse de nadie, ni de ella misma: "Por Alba Carrillo, por Amor Romeira, por Noemi Salazar, por Anabel Pantoja" , momento en el que Alba ha tenido un incidente con su cabeza y la pared, que ha hecho que termine con el momentazo: "Ya está bien, la gente que haya votado por Frigenti se puede dar por agradecida con este 'croquetismo".

Miguel Frigenti, muy atento, no ha expresado una gran felicidad en su cara, por lo que Jordi González le ha preguntado si no le ha hecho gracia, algo que ha confirmado: "Espero que tenga que hacer la croqueta si algún día tengo que volver a la casa". Y es que, el día que se ha desvelado el secreto de Miguel "me dieron la extremaunción", ha empezado con su campaña de repesca.