"He tenido una aventura con una mujer casada", este es el secreto que mejor ha guardado Sofía en su estancia en la casa de los secretos y que hoy, por fin, se ha descubierto. La hija de Bárbara Rey se ha abierto sobre esta aventura con una mujer que "no es conocida", según ella ha asegurado: "Hace unos años tengo un flechazo con una persona que tiene su pareja, tiene un niño, nos pillamos y no llega a pasar nada". La relación se corta por el siguiente motivo: "Su marido se entera del comienzo de romance y a lo largo de los años no nos volvemos a ver y hace no mucho tiempo nos volvemos a reencontrar".