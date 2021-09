Los nominados tenían que hacer un alegato en negativo hacia otro nominado. El primero que se posicionó fue Edmundo y lo hizo contra Emmy: “Ahora me haces polvo porque empiezo a llevar bien con Emmy y voy a tener que hablar de ella y yo no quería. Quiero que se vaya Emmy aunque empezamos a llevarnos bien y me cae súper bien, lo siento de corazón”.