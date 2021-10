"Esto no está hecho", aseguraba colocando su brazo encima de una de las bandejas en le horno. Sin embargo, tras tener el brazo en alto durante unos segundos, lo ha apartado corriendo con cara de dolor. "¡Me cago en mi madre!", ha gritado al quemarse. "En tu madre no, que no tiene culpa", le ha reñido Luis Rollán. "Dios, me he hecho mucho daño, me he quemado con toda la bandeja del horno", ha explicado.