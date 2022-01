Brenda y Álvaro rompen a llorar tras un emotivo discurso: "Se me está resquebrajando la coraza"

Al terminar sus respectivos discursos, Brenda ha roto a llorar y Álvaro la ha acompañado. “Cuando han dado las gracias por lo de que el covid no se había llevado a nadie he pensado en mi padre”, confesaba ella entre lágrimas. “Es un cúmulo de cosas”, aseguraba Álvaro en el cubo. “Yo venía con una idea en la cabeza pero las personas y los sentimientos te traspasan. Se me está resquebrajando la armadura que tenía”.