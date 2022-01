Los concursantes de 'La casa de los secretos' ya han empezado a sentir las consecuencias físicas del encierro. Algunos participantes como Colchero han notado que su apetito sexual desaparecía . Sin embargo, esto no ha sido inconveniente para que los habitantes de la casa más vigilada de España se sorprendieran con el tamaño de las partes íntimas del sevillano .

" El problema de las partes bajas que no funcionan mucho , pero bueno supongo que irán funcionando. No puede ser que lleve tanto tiempo dormida, llevamos ya unos días y estoy preocupado. Será por el clima. Creo que mañana voy a tener un momento conmigo mismo, cunado la gente duerma la siesta pueda ser que se anime un poco", confesaba Colchero muy preocupado en El Cubo.

Al entrar al vestidor, Nissy se quedaba boquiabierta con la entrepierna del concursante. "¿Qué tienes ahí, un pañal o algo?", preguntaba la musulmana. " ¿Qué voy a tener? La churra ", respondía él. "Es lo más grande que he visto en la casa", aseguraba la hermana de Laila.

"Nunca me he percatado, nunca he presumido de p***", ha dicho él. "Pues podrías", se ha reído Carlos.