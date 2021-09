Las consecuencias de la monumental bronca de 'Secret Story': Miguel Frigenti con más frentes abiertos que nunca

Miguel Frigenti y Sandra Pica mantienen una brutal bronca durante la pasada gala de 'Secret Story'

Sandra Pica, sobre Frigenti: "En la vida hay que saber dónde están los limites y este señor no los tiene"

Luis Rollán termina llorando y Sofía Cristo muy cabreada con Frigenti

La casa está dividida, algo que pudo confirmarse en la gala pasada de 'Secret Story'. Miguel Frigenti tuvo varios enfrentamientos que han traído cola y de los que podemos ver qué pasó momentos después de lo ocurrido.

Miguel Frigenti y todos sus frentes abiertos

Jesús le preguntaba a Frigenti si ha visto en algún momento que haya hablado mal de él: "Has visto algún video que te haya decepcionado?". Y el periodista le explicaba que tiene la conciencia muy tranquila respecto a su relación de amistad con él: "Yo contigo he sido leal hasta el final". Cosa que no cree que el cantante lo haya sido con él. Dani, tras la conversación, advierte a su hermano respecto a Miguel Frigenti: "Ese tío es mala persona, ¿qué le vas a dar una segunda oportunidad?".

El enfrentamiento entre los 'Gemeliers' y Miguel Frigenti

Frigenti habla con Jesús, pero no le son suficientes las explicaciones de su compañero: "Me parece muy fuerte que dentro de está casa se haya intentado dar la vuelta a una traición, cuando lo que veo en un video es que uno de ellos intenta por todos los medios que su hermano no hable conmigo, que soy su amigo". Dani, por su parte, intenta abrir los ojos a Cristina Porta sobre la actitud de Frigenti en la casa, pero ella no quiere meterse en el enfrentamiento: "No me metáis más, suficiente tengo. Nunca nadie viene a ver cómo estoy yo".

Sandra Pica: la monumental bronca con el periodista

El periodista no solo tiene este frente abierto, durante la gala protagonizó una monumental bronca por unos mensajes de su ex con Sandra Pica, lo que ha dividido todavía más a la casa. Sandra se desahogada tras lo ocurrido: "En la vida hay que saber dónde están los limites y este señor no los tiene". Julen, también salía en defensa de Sandra: "Vas poniéndote galones de 'me han insultado' y luego tú que si inútil, que si...". Pero Frigenti sigue en sus trece: "Lo que he dicho es una verdad, por eso ella se ha puesto como una loca porque ella venía a los colaboradores antes del 'Deluxe' a poner verde a Tom y a enseñarnos fotos y videos".

Luis Rollán termina llorando y Sofía Cristo muy cabreada