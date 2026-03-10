¡No te pierdas el siguiente programa de 'Casados a primera vista'!: el próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco

La decisión de las parejas sobre el futuro de su relación: ¿quieren continuar o abandonar 'Casados a primera vista'?

En el próximo programa de 'Casados a primera vista', los seis matrimonios se reencontrarán seis semanas después del final del experimento. Primero lo harán por separado, para descubrir si el amor ha logrado sobrevivir fuera del experimento, sin dinámicas ni la ayuda de los expertos.

Después, todas las parejas participarán juntas en una terapia grupal con los expertos. Será un encuentro lleno de revelaciones, confidencias y sorpresas, donde incluso podría renacer alguna chispa que parecía apagada.

Nada es igual que cuando abandonaron la experiencia, no estáis preparados para lo que trae este reencuentro.

¿Habrá triunfado el amor en alguno de los matrimonios? Lo descubriremos en el último programa de 'Casados a primera vista'. El próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco.