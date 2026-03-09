Logo de telecincotelecinco
El nidito de amor de Ester Expósito y Kylian Mbappé en París: una joya a pocos metros de los Campos Elíseos

Así es el exclusivo alojamiento en el que han tenido su velada romántica Kylian Mbappé y Ester Expósito. telecinco.es
Poco a poco vamos conociendo más detalles del presunto romance que mantendrían en oculto desde hace meses la actriz Ester Expósito con el futbolista madridista Kylian Mbappé. Fue un vídeo viral el que ha hecho saltar todas las alarmas. En él, vemos cómo el delantero sale de un hotel parisino y entra en un coche donde se encuentra la actriz.

¿Dónde han tenido su velada romántica Mbappé y Expósito?

En 'El tiempo justo' hemos profundizado sobre el nidito de amor en el que se habrían quedado en la capital francesa, un lujoso alojamiento a pocos metros de los Campos Elíseos. 'Le Royal Monceau' ha sido el hotel elegido por los celebrities para disfrutar de unos días de desconexión en la ciudad del amor. El precio por habitación asciende a los 21.000 euros por noche.

Tal y como hemos poddio investigar en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, el complejo cuenta con 149 habitaciones y está en pleno centro de París. Mbappé y Expósito han pasado una bonita velada a pocos metros del Arco del Triunfo.

Con gimnasio privado, 150 metros de spa, y un restaurante de lo más exclusivo -con sabores de la cocina fusión pareuano-japonesa-, el alojamiento se convierte en un lujo al alcance de unos pocos.

Mientras, seguimos conociendo más detalles de la supuesta relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé. Según hemos podido saber, los compañeros del Real Madrid del futbolista eran "conocedores de la historia que está comenzando".

