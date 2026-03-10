Doble abandono en 'Casados a primera vista' marcado por la tensión y muchos reproches: "Me parece lamentable que me penalices así"
Saltan chispas en un doble abandono que ha dejado a todas las parejas completamente en shock
‘Casados a primera vista’ reúne a todas sus parejas tres meses después en un especial en directo en Telecinco presentado por Carlos Sobera
Durante el último programa de 'Casados a primera vista', antes de su reencuentro tres meses después, dos parejas han abandonado sin llegar al momento de las decisiones finales Abondonos que han quedado marcados por la tensión y los reproches que han rodeado a dichas decisiones.
En primer lugar, en la primera dinámica grupal, Borja ya avisaba de que quería abandonar su experimento junto a Luciana, porque no podía más. Tras esta decisión, Laura -pareja de Lorenzo- se le echaba completamente encima y ambos han protagonizado un tensísismo choque, con Laura echándole en cara que no había sido sincero con Luciana y Borja sin dar un paso atrás: "Me parece lamentable por tu parte que me penalices así", le ha dicho en un momento dado a la pareja de Lorenzo. De hecho, un gesto mostraba cómo llegaban los dos -Borja y Luciana- a estas alturas de la relación: mientras que Borja señalaba que no quería seguir el experimento, Luciana subrayaba que quería "seguir".
No obstante, la siguiente dinámica grupal iba a cambiar y mucho la cosa: Luciana ha parecido ya tirar la toalla y escribiría en la pizarra lo mismo que Borja, "abandonar", poniendo así punto y final, ahora sí que sí, a su aventura. Luciana rompía a llorar, dejándonos un lacrimógeno momento y, ya al irse, siendo apoyada por el resto de sus compañeras, que la rodeaban todos a uno, de igual manera que a Borja.
Milton pone fin a su aventura con Natalia tras un gran choque con Lorenzo
Por otro lado, Milton también ha puesto fin a su aventura con Natalia. Pero antes de eso, ha tenido un fuerte cara a cara con Lorenzo que viene de atrás. Y es que Milton ha soltado algún que otro comentario sobre Laura que no ha hecho mucha gracia a Lorenzo, y que este no ha dudado echárselo en cara en plena cena de las parejas.
Un cara a cara que salpicaba de manera directa a Laura: según parece, Milton, tras el intercambio de parejas, dejó caer que "Laura estaba muy vulnerable", lo que ha molestado mucho a Lorenzo. Pero según Milton, ese comentario fue de broma. Pero no fue el único comentario que a Lorenzo y a Laura le ha molestado. Milton también dejó caer ante Laura que Lorenzo "tuvo relaciones sexuales" con Natalia, algo que ha molestado también y mucho al andaluz.
Después de que la tensión saltara por los aires en la cena, con Laura y Lorenzo en un fuerte cara a cara con Milton, este tomaría una precipitada decisión en ante todos: "También quiero decir algo. Esta noche quiero dejar de convivir con Natalia". Decisión que más adelante era sopesada y materializada ante los expertos: ambos ponían punto y final a su aventura en 'Casados a primera vista'.