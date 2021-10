Miguel Frigenti había formado una fuerte amistad con Cristina Porta en la casa de Guadalix y la periodista no lleva nada bien que su fiel compañero se haya tenido que ir del programa. Hecha un mar de lágrimas se ha abierto en canal en el cubo asegurando que "está intentando llevarlo con normalidad", pero no entiende la actitud de sus compañeros: "Veo como que todo está superbien ahora, como si el problema fuese Miguel, ahora se me acercan, me hablan... Hemos sido demasiado gilipollas Miguel y yo". Y añade: "Ahora que me vengan a hablar me importa una mierda".