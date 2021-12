Cristina Porta y Luca Onestini no pasan por su mejor momento en 'La casa de los secretos' . Desde que el italiano decidiera nominarse y darle la inmunidad a ella y ella no hiciera por ponerse en peligro por él , Luca le ha recriminado su actitud y reacción en este momento y ha hecho que se distancien.

Cristina Porta no lo está pasando bien con su situación con Luca en la casa y es que no entiende "que me puedas querer tanto en la gala antes de irme y luego por lo de la nominación...". La periodista explica que el italiano ni le mira y tiene "una frialdad absoluta con ella".

La concursante explica por qué decidió no nominarse por Luca: "Llevo cinco salas de expulsiones, siete nominaciones, yo no podía ponerme delante, también por el respeto a la gente que está poniendo su dinero para salvarme ". Algo que ha terminado con su relación al límite.

"El dolor del amor es lo que me hace perder más el control. Me tendré que dar cuenta que lo que creía que sentía por mí no es así", asegura Cristina, aunque no quiere "verbalizar cosas" que piensa porque creen que "puede tambalearlo todo" y solo quiere esperar: "El tiempo me dirá si eran paranoias o tenia razón. Siento como que le molesto".