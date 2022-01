10.00 - 18.00| Domingo de debate en 'La casa de los secretos'

11:06 H El consejo de Héctor a su amigo Rafa

Rafa no quiere separarse de su gran amigo Héctor, pero el fotógrafo aconseja que Rafa se relacione, "tienes que hablar con todo el mundo". No quiere que se pasen el día juntos, no porque no quiera estar con él, sino para que no le nominen. Ambos creen que es una excusa perfecta, "es que no tengo relación con él", para que le casquen un punto. Empiezan las estrategias en la casa, pero a Rafa le da igual, quiere estar con Héctor y con Carmen, "tenemos un vínculo muy rápido".