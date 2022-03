16.00 - 0.00 | Amores, carpetas y desamores

17:09 H El tridente catacróquer

Laila ha soñado con que tenía un hijo y que le quería muchísimo. En parte porque han dormido poquísimo, en parte porque Carmen, Álvaro y Rafa se han pasado parte de la noche de risas.

Cora le pregunta a Carlos si quiere hacer la gymkana para activarse. De momento, Laila se va al salón a decir que prefiere limpiar platos que lavandería.

Mientras tanto, Ramen, en boca de toda la casa, está durmiendo en silencio absoluto, Carmen cubierta por la manta y Rafa de lado.

En la cocina, Adrián y Colchero hablan de lo que han gritado ("Que fluya").

Colchero: ¿Y qué vais a hacer?

Adrián: Y yo qué cojones sé.

Adri dice que si se besan solo se lo va a decir a Colchero, que no hace falta que se entere toda la casa. Después le tranquiliza diciendo que lo de los tres no tiene por qué cambiar en nada. "No creo que afecte porque yo cuando he tenido novia fuera he estado exactamente igual o incluso más con mis amigos", dice el aragonés.

Adri comenta también que le da vergüenza besarla porque llevan juntos todo el reality, y que no quieren hacer lo mismo que Elena y Alberto.