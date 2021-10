16.00 - 0.00 | Esperando a la expulsión

16:23 H 'Flubber', con Luca y Cristina

Mientras tanto, Luca y Luis hablan en la habitación jugando con sus slimes. La guerra de slimes va hasta el jardín, con Cris y Luca persiguiéndose como dos niños chicos. Luis se queja de que "Me han tirado esa mierda que huele a detergente" y Cris se esconde de Luca en el baño, diciendo que no piensa salir mientras tenga el slime en la mano. Ella se defiende con desodorante, pero sale mal. Al final, el italiano consigue tirarle la bola y la deja colgada del espejo con el lema "TIC TAC, ¡GRITA!". No esperaba la nueva película de 'Saw' así.

Mientras, en la cocina, es el momento de fregar y dejarlo todo como los chorros del oro. Luca y Cris, en el baño, firman una tregua por el día y después ella se pone a pasar la fregona. Dani se da cuenta de que las manchas de slime no se van fácilmente y de que ha cometido un grave error manchándose, como Robin Williams en 'Flubber'.

En el jardín, los habitantes se disponen a pasar la tarde al sol. Todos menos Luca, que parece omnipresente en la casa: si no está en el jardín está en el baño hablando con Dani sobre el slime dejando marcas o apoyado encima de Cris, que se venga con él diciendo que le va a hacer las cejas.