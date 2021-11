16.00 - 0.00 Vendiendo el cuento en la casa de los secretos

16:21 H Miguel planea su concurso

Miguel cuenta su versión de sus conversaciones con Cristina y que piensa tener otra a parte con Luca. Parece que entiende cómo han evolucionado los vínculos en la casa pero no quiere que se le eche en cara no buscar pasar tiempo con Cristina y Luca como antes.

Dice que no quiere cansarse con broncas, como cuando se marchó con los Gemeliers. Lo dice bajando la voz, con los hermanos haciendo la comida a 3 metros de él. Nunca entenderé los cambios de volumen de este hombre, que desperdicio de micrófono que tiene al cuello.

Miguel sigue planeando su concurso junto a Adara, que si las cuentas no me fallan es su más directa competidora a quedarse.

Ya ha comentado Lucía que por insinuaciones de J.J. se pueden reincorporar los tres a la casa. Pero eso es una fantasía de ellos, como un cuento de hadas, que no se si le pasará factura a Miguel y se quedará sin su "felices para simpre".