16.00 - 0:00 Allo, Allo. ¿Casa de los Secretos?

Sandra bromea con cambiar su frase a "Julen te odio" por sugerencia del propio Julen pero Isabel, que tiene una visión global, le dice que "ese no puede ser tu mensaje al mundo".

Miguel se acerca a charlar con los de la prueba y les suena el timbre para el cambio de clavijas. También les hacen compañía Jesús, Dani y Adara.

Miguel especula con si hoy habrá conexión con Lara y de fondo Julen les pide que no le distraigan por que está un poco tenso.

Empezamos con Sudáfrica y Julen.

En el cuarto azul charla un momento con Cristina para saber quién está en el turno de limpieza. Llegan a la conclusión de que no está limpiando nadie.

Comentan también que esta noche hay una fiesta y que lo tienen que gozar, que podría ser la última de Cris. Luca entra y se recuesta encima de Cristina y juegan al juego de ¿Que hora es?. Cris es muy inteligente recordando que en las llamadas le han dicho en Italia Buena Sera, que es buenas tarde y fue hace mucho. Por lo que no son las cuatro.

Luca le da besos en la comisura de la boca y esto ya es una escena de dos adolescentes, con mano insinuándose bajo la camiseta y todo. Y eso que Cristina planea una siesta.

Entra Luis para intentar una siesta y bromean con que ahora que son tres en limpieza general, aunque solo uno en fregar platos, Luis puede descansar.

Están a tope con la pose que le han puesto a uno de los muñecos bebes de la prueba de paternidad. Se parten de risa y no es para menos.

Isabel dice que le han echado un poco la bronca por no estar más guerrera a la hora de defender su estancia en la casa. Cris le escucha y le anima a que luche para quedarse.

Luis le cambia la postura al bebe para protesta de Isabel que dice que le ha interrumpido su hora de yoga. Cris y Luca se arrumacan debajo del edredón.