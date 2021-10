19:38 H Relaciones

Luca canturrea al ritmo de su gran obra de hoy: una piadina sin gluten. En ello está y dice que es su primera vez.

Mientras en el baño Cynthia e Isabel hablan con Jesús de una feria de Sevilla en la que les hicieron unas fotos a los gemelos. Dice Isabel que se notaba en las fotos que iban contentos. Jesús recuerda que Dani acababa de romper con su novia. "A ti no te gustaba mucho", le dice Isabel. Jesús no contesta, pero acaba diciendo que a Jesús no le pegaba. Cynthia opina que da igual si pegas o no con tu pareja, que te tiene que gustar a ti. Isabel concede, pero especifica que no están hablando de si se pega o no, "sino de si esa relación te hace bien o no". Eso lo cambia todo.