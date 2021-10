10.00 - 18.00 | Jesús no levanta cabeza

13:12 H Lucía advierte a los gemelos

Lucía sale al jardín y Dani le pregunta qué opina ella que pasará el domingo. Lucía responde que le parece "una putada" lo que le han hecho a Julen y dice prefiere no acercarse demasiado a él para no ponerlo en un compromiso. Lucía dice que el hecho de no poder decir qué ha ocurrido es casi peor que la decisión que ha tenido que tomar y aconseja a los gemelos que se anden con pies de plomo porque hay gente que está jugando durante toda la semana. Lucía le pide a los cantantes que no le den armas a quien no les importan "una mierda" y empieza a decir frases demasiado ambiguas que llevan tatuadas el nombre de Adara.

Lucía aconseja a sus compañeros que tengan los ojos bien abiertos y se anden con la defensa en guardia. Lucía comenta que una persona que iba a llegar hasta la final, Emmy, ya no está aquí y que los otros saben cómo cargarse a la gente. De hecho, Lucía le dice a Jesús que es demasiado bueno y que deje de intentar solucionar las cosas con quien no busca nada bueno.