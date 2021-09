18.00 - 2.00 | Última hora casa Secret Story en directo

19:21 H

Julen y Sandra en la cama. Fiama sólo con medio cuerpo, no termina de invadir ese espacio. "¿Sabes que Fiama dice que somos su entretenimiento?", dice Sandra. Fiama detalla como le gusta verles que si sí, que si no. O cuando se cruzan y Julen le coge la mano a Sandra. "Eso no ha pasado", asegura Julen. Pero no cuela, Fiama lo ha visto y Sandra no niega. Sin embargo, de los dos, Fiama prefiere a Julen. Dice que le parece mejor persona y en resumen: "eres demasiado perfecto, eres el Ken moreno".