18:52 H Lo que pasó anoche

En el vestidor Cristina jalea a Luca para que cuente lo que pasó anoche cuando Cristina entró en la habitación y decidió no dormir con él. Sin embargo le jalea lo suficientemente enfadada como para que Luca diga que no lo cuenta. Pero Luis suplica, Cristina le reta y Luca responde: "¿te da miedo la verdad?". Luis, Sandra y Cynthia hacen uoahhh y Luca explica: "es que tienes un carácter de mierda". Añade que el suyo tampoco es bueno y que también es de mierda, pero dice que Cristina se enfada mucho. Luego se acerca a ella cariñosamente y le dice que él va a contar lo que a él le pareció que pasó y luego ella puede contar su versión.

En este momento Adara abandona el vestidor.

Lo que cuenta Luca: comienza contando que a Cristina le dolía la cabeza y entonces le dio un masaje japonés. Después Cristina se levantó y se fue sin decir más y él decidió que se iba a la cama y eso hizo. Pero en la cama se dejó el antifaz un poquito levantado y vio como Cristina entró, se acercó a su cama, vaciló y se fue a la suya.

En la versión de Cristina dice que a lo largo del día le habían sentado mal algunas cosas de Luca, así que cuando se iba a la cama decidió que dormía en su cama. Pero se dio cuenta de que no tenía su antifaz, se acercó a la cama de Luca a por él y luego se fue a la suya.

Luis y Luca la vacilan y le dicen que quería dormir con Luca. Ella se pica y asegura que no y tras un poco de insistencia de los demás, Cristina abandona el vestidor enfadada porque dice que Luca es un chulo que la hace parecer que ella va detrás de él y que es ella la que quiere dormir con él. No ayuda que Luca dice que él en general duerme mejor solo porque tiene más espacio y Cristina se rebota del todo y le dice que ya no va a volver a dormir "en su p* cama ni un sólo día más".