16.00 - 0.00 | Preparados para la expulsión de un nuevo concursante

17:18 H Llegó el momento de ponerse en marcha

Nuestros concursantes deben aprender una coreografía y no hay tiempo que perder porque no es nada fácil. La verdad es que por lo general los habitantes de la casa muestran un nivel es más alto que el de la mayoría de los ciudadanos normales, pero aún así no es una tarea fácil: no es una coreografía corta y, aunque hay movimientos comunes, cada uno de los bailarines tiene un cometido diferente, y además están las cuestiones sobre cómo gestionar el atrezzo utilizado.

¿Lograrán los concursantes sorprendernos? Yo creo que sí, aunque habrá que ver si lo consiguen hacer todos.