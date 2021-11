16.00 - 0.00 | Noche de expulsión: ¿será Adara o Gemeliers?

17:19 H Recogiendo para partir, o no

Gemeliers están empaquetando en maletas por lo que pueda pasar esta noche. Es un gesto de humildad porque no hay nada decidido y el concurso no se está desarrollando sin sorpresas, precisamente. De una manera irónica, mientras recogen los enseres del dormitorio, Adara los observa mientras descansa en la cama. Hasta comenta “Es como cuando uno se va de un trabajo”, precisamente. Por fortuna, aunque se hayan convertido en rivales, no lo son a un nivel personal. Mientras Jesús camina con su caja por el pasillo, se encuentra con Cynthia, que le da un abrazo de apoyo.

En el jardín, Cynthia habla con Luca esta vez, y la simpatía del Italiano le anima a ver todo de una manera más amplia con el que ver también el lado positivo de lo que está viviendo y restarle preocupación sobre lo malo.

¡Los bebés lloran! A Luca le toca cambiar a Gabriel, su bebé, y a Jesús dar de comer a su retoño. Cynthia cuida a su niña, al igual que Isabel Es el turno de los bebés. Lo bueno es que de todo se aprende y este entrenamiento puede ser útil en un futuro, según el caso.