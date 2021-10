Parece que vuelven los grupos a la casa de los secretos, aunque esta vez sea por los posicionamientos. Durante la gala 'Última hora' con Lara Álvarez, los concursantes tuvieron que decidir quién preferían que abandonase la casa el jueves: Julen de la Guerra, Sandra Pica o Canales Rivera. La mitad se posicionó detrás de Sandra y la otra mitad detrás de Canales. Esto a Sandra no le sentó muy bien y se vino abajo. No se esperaba estar nominada y mucho menos no tener el apoyo de sus compañeros.

Quien tampoco está muy contenta con las nominaciones es Cynthia Martínez. Tras la gala del jueves pasado, se enteró que Canales le había dado puntos y ella, que le considera uno de sus apoyos dentro, no lo encajó bien. Es más, se posicionó detrás de él por este motivo y, al finalizar el programa, comentó con sus compañeros que la está "subestimando".

Pero no todos tuvieron una noche regular, Luca Onestini obtuvo un privilegio por ser el más rápido cogiendo el teléfono. Un premio muy dulce que compartirá con alguien muy especial para él: Cristina Porta. Además, la audiencia decidió que se enfrentase al juego de los adjetivos. Normalmente tienen que elegir tres para definir a sus compañeros, pero Cristina como no pudo elegir solo tres, dejó sin palabras a sus compañeros al elegir 16 adjetivos para su amigo. En general, los adjetivos fueron muy positivos.

Nos conectamos al 24 horas y a la señal PLUS para saber todo lo que ocurre en la casa, ¡vamos!