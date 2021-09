Gala 2 de 'La casa de los secretos' (16/09/21), completo en HD

El humorista ha insistido una y otra vez en que no cortó su relación con María Teresa Campos mediante un Whatsapp, algo que la presentadora hizo público. Terelu Campos ha dado la razón a su madre y ha afirmado tener pruebas escritas de ello. Ante las negativas de Edmundo, Terelu ha acabado estallando: “¡A mí no me llames mentirosa! (…) Fui yo quien te lo pidió”. Según la colaboradora, fue ella quién le pidió a Edmundo que avisase a su madre de que se iba para no volver y que si María Teresa lo hubiera sabido, no le ha habría respondido: “Ya le he escrito”.