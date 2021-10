Acto seguido, Lucía ha atacado de nuevo a Emmy: "Esta payasa (Adara) me dice que me ha aprovechado de ti. Tú te has aprovechado de todos nosotros mes y pico".

Después del nuevo enfrentamiento, Emmy ha ido a contarle a Isabel Rábago cómo ha vivido el ataque de Lucía: "Se ha puesto a gritarme.. Me ha dicho de todo, hasta el punto de que Adara ha salido de la ducha para protegerme. No entiendo a qué viene esto porque yo no le he dicho nada.. Creo que he hecho bien en no contestar. Ella se ha ido dando un portazo. Que salga Adara a defenderme después de haber tenido una discusión fea con ella, se lo agradezco mucho y dice mucho de lo que ha pasado".