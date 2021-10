Isabel Rábago y Lucía Pariente protagonizan un cara a cara en "la sala de la verdad"

Jorge Javier habla con la periodista en el cubo y esta se sincera

Alba Carrillo responde a sus palabras en plató y se reafirma

Isabel Rábago se salvó el pasado martes en 'La casa de los secretos: Cuenta Atrás' de la nominación, dejando un duro duelo entre Lucía Pariente y Adara Molinero.

Todo en una larga noche para la periodista, en la que mantuvo un cara a cara en "la sala de la verdad" con Lucía y, además, Alba Carrillo, la que hasta el momento creía que seguía siendo su amiga, le mandaba un rotundo mensaje desde plató a su madre que dejaba helada a la periodista: "El programa me ha hecho perder una amiga. No te acerques a Isabel".

Jorge Javier habla en la intimidad del cubo con Isabel Rábago

Jorge Javier ha querido hablar en la privacidad del cubo con Isabel para saber cómo se encuentra después de todo esto y la periodista ha asegurado que "feliz" con la salvación porque no se la esperaba, lo que agradece al público. Además, explica si ha digerido que Alba Carrillo ya no es su amiga: "Lo digería en el primer momento, cuando vi la cara a Alba, su tono y sus lágrimas entendí que tiene que llevar unas semanas de platós durísimos y no por mi".

La periodista se sincera: "Hablaré fuera de este tema fuera. Cuando salga o dentro de cinco años"

Isabel explica que tras una conversación con Lucía Pariente "las dos nos soltamos lastes" y ahora se tratan como meras concursantes y añade esta explicación sobre las palabras de Alba: "A mi nadie me va a decir lo que yo estoy sintiendo aquí, lo que opino y lo que veo o dejo de ver. La conozco, hablaré de este tema fuera y personalmente, a lo mejor cuando salga o dentro de cinco años". La periodista, que tiene conocimiento de que Alba la conoce y sabe "en que batallas he estado siempre a su lado partiéndome la cara por ella y viceversa" y de que "también conoce a su madre", pero claro "es su madre".

Isabel, sobre Alba Carrillo: "Vi en su cara que está pasando momentos complicados"

El presentador le pregunta si cree que la hija de Lucía Pariente ha sido injusta con ella, algo que ella afirma: "Ella ha estado en esta casa y sabe lo que es. Ha sido poco generosa". Asegura que "pensaba que me iba a doler y a hacer daño, pero es que estoy en paz" y que solo queda "esperar y está en ella llegar a un acuerdo o no". Aunque explica que le perdona todo porque "vi en su cara que está pasando momentos complicados". Por último, Jorge Javier le ha hecho una reflexión: "A lo mejor no erais tan amigas". A la que Isabel ha contestado: "Pues a lo mejor, no te creas".

La respuesta de Alba Carrillo

Alba Carrillo, presente en plató, ha reaccionado a las palabras de la que era su amiga: "Todos los días le está haciendo trajes a mi madre, tengo un armario para cuando salga. Te tocará pedir perdón". La hija de Lucía Pariente no entiende la actitud de Isabel: "Sabe perfectamente que poniendo en la picota a mi madre está poniendo en juego muchas cosas". Ella sabe perfectamente por qué está mi madre ahí, me parece muy sucio. Chica, cállate ya, ni le hables, pero deja de echarle cubos de mierda encima. Claro que no voy a hablar con ella".