Luca Onestini se salva de la expulsión con pulla incluida a sus compañeros: "No son muy felices con esto"

El italiano ha sido el salvado y ya no tendrá que preocuparse por la expulsión del jueves en 'Secret Story'. Luca ha querido pronunciar unas palabras de agradecimiento: "Muchas gracias a toda la gente que me apoya, a mi familia". Se ha acordado de Gianmarco, mandándole un saludo a su hermano. Y le ha lanzado una pulla a los participantes con los que vive en la casa de Guadalix: "Siento que mis compañeros aquí no son muy felices de esto, pero creo que pueden intentar comprenderme más y entender más lo que pasó".