"Si se atreve a decir que yo he realizado comentarios homofobos, lo volveré a demandar"

Tras ser expulsado este jueves de 'Secret Story', Miguel Frigenti llegaba al plató del programa para enfrentarse con aquellos asuntos pendientes que habían surgido a su alrededor durante su paso por el reality.

Antes de dar por concluida su entrevista, Jorge Javier Vázquez, abordó los polémicos vídeos que Lorena Edo publicó tras la entrada del manchego en 'Secret Story', en los que Frigenti y su madre lanzaban durísimas palabras contra ella sobre su físico.

"Lorena entra en 'GH 14', yo comentaba el reality y, cuando sale de la casa, ve que la he insultado y los dos nos faltamos al respeto mutuamente", explicó el colaborador, quien confesó haber recibido "insultos homófobos". "Yo no me voy a defender de algo indefendible. Puse barbaridades, no lo voy a esconder", prosiguió Frigenti, a quien Edo denunció por entonces y ganó el juicio.

Una polémica tras la cual se habrían reconciliado tiempo después, "pero cuando se rumorea que yo voy a entrar en este reality, empieza a sacar esto en Twitter". "Fue una metedura de pata, pero fue una guerra cruzada mutua. Y no lo justifico", concluía.

La reacción de Lorena no se hacía esperar y lanzaba un contundente mensaje a través de sus redes sociales: "Si este señor se atreve a decir que yo he realizado comentarios homófobos, le volveré a demandar, jamás y digo jamás ha sido así, no voy a permitir que ensucie mi imagen".

Poco después, Lorena le enviaba otro mensaje en el que desmentía sus palabras: "Jamás y digo Jamás he recibido una disculpa por parte de Miguel Frigenti, cuando fui a @salvameoficial él estaba de entrevistador y le conteste con educación a lo que me pregunto. Jamás he cruzado una palabra fuera de un plato con él".