Miguel Frigenti habla de su despido de YEM, afronta sus insultos a Lorena Edo y se enfrenta a Alba Carrillo: "¡Sinvergüenza tú!"

Miguel Frigenti hace frente a todas las polémicas que han surgido durante su paso por 'La casa de los secretos'

Alba Carrillo ha acusado a Miguel Frigenti de ser "dañino" como lo fue en 'Ya es mediodía'

El periodista responde a la controversia generada por sus duros ataques a Lorena Edo por su físico

Miguel Frigenti ha sido expulsado por la audiencia de ‘La Casa de los Secretos’ y en plató ha tenido que hacer frente a todas las polémicas que han surgido, la primera con Alba Carrillo. Ha acabado entre insultos con la modelo y ha explicado la polémica que generaron sus ataques contra Lorena Edo en el pasado. Además, se han abordado las circunstancias en que dejó de trabajar en ‘Ya es mediodía’.

Tras la entrada de Miguel en plató, Jorge Javier Vázquez daba la palabra a Alba Carrillo pero ella eludía entrar en conflicto: “Él me intentó hacer mucho daño en mi concurso y a mí no me da la gana, por eso no subí al cubo”.

Sin embargo, no podía evitar lanzarle un zasca: “Él dijo que mi concurso era decepcionante y quedé segunda, no sé qué tipo de concurso has hecho tú porque eres el tercero por detrás”. Además, le advertía de que tiene “mucha plancha” y que tendría que pedir “perdón” a mucha gente.

El enfrentamiento de Miguel Frigenti y Alba Carrillo

Durante su paso por el reality, Miguel se ha enfrentado a la madre de Alba, Lucía Pariente, él se quejaba de haberse sentido insultado y Alba le recordaba todos los descalificativos que él ha dirigido contra otros en la casa: “Gentuza”, “anodina”, “bruja”, “pandillera”, “inútiles”…

“¡Qué pereza!”, se quejaba Frigenti pero la modelo replicaba: “Pereza la das a la gente que por eso te han mandado a tu casa”. Y, de paso, Alba se dirigía a Miguel Ángel Nicolás, con quien estuvo enfrentado el periodista por su despido de ‘Ya es mediodía’: “En la productora no le querían y Miguel Ángel le hizo el favor”.

¿Por qué dejó de trabajar Miguel Frigenti en ‘Ya es mediodía’?

Es más, según Carrillo, pidieron a Miguel que levantara el pie del acelerador cuando era ella la que concursaba en un reality: “Ya hemos visto cómo has sido de dañino, así eras en YEM, entrabas y Miguel Ángel te tenía que decir que saludaras a tus compañeros, no vengas de divo”.

Sin embargo, Frigenti replicaba que en su actual trabajo en ‘Sálvame’ tiene muy buen trato con todo el mundo y se defendía asegurando que cuando era Alba quien concursaba, él solo hacía su trabajo. Aquí comenzaba el intercambio de acusaciones, ella le llamaba “mercenario”, Miguel reprochaba a Alba que haya “vendido” a sus parejas y ella acababa por llamarle “sinvergüenza”, insulto que él le devolvía.

Responde sobre sus insultos a Lorena Edo

Durante su estancia en la casa se hizo público un polémico vídeo en el que Miguel, junto a su madre, atacaba duramente a Lorena Edo, concursante entonces, por su aspecto físico. Lorena tomó medidas legales y ganó el litigio y el periodista lo explicaba así.