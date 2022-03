La reacción de Carmen tras ser rechazada por Rafa y no reencontrarse con él: "Lo sabía"

Desde que Carmen abandonó la casa por expulsión disciplinaria , Rafa no ha dejado de pensar en ella . La cordobesa también le ha echado de menos. Lo cierto es que ambos han aclarado sus sentimientos al separarse y están deseando volverse a encontrar.

Cuando Carlos Sobera le ha planteado las dos opciones, Rafa no ha dudado ni un momento: "Mi hermana, cien por cien. Mi hermana va primero siempre ". Tras resolver este primer dilema, llegaba el segundo: ver a su hermana o ser inmune. Con la misma seguridad que en su primera decisión, Rafa se mantenía: "Veo a mi hermana".

Lo que no sabía es que para encontrarse con ella iba a tener que atravesar el salón de la casa y ahí estaría Carmen. Su misión sería la de no intercambiar ni una palabra con ella, actuar como si no estuviera. "Con Carmen ni pío, vale", decía convencido.