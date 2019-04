Andrés intenta fugarse de la cárcel tras descubrir que Laura ha comenzado una relación pero algo sale mal

Comienza la campaña para elegir al candidato del partido y la lucha entre Paula Campillo y Alberto Guzmás se recrudece. Guillermo Gutiérrez Casas, jefe de la agrupación política y principal valedor de Paula Campillo, está decidido a seguir actuando en la sombra aunque Ane Chantalle está decidida a no ponérselo nada fácil. Andrés Rivera descubre que Laura Guzmán tiene una nueva pareja e intenta una peligrosa huida de la cárcel.

“Si todo sale según lo previsto voy a destruirles a todos"

Paula Campillo, en plena lucha con Alberto Guzmán por liderar el partido, se sincera con Carlos. “Espérame… hasta que termine la campaña”, le decía. “Paula, has escogido un camino y yo lo respeto, pero no me pidas que lo comparta”, le contestaba él. “Quiero ganar, y cuando gane voy a acabar con todos, Gutiérrez Casas incluido. ¿Recuerdas la historia del Caballo de Trolla? Pues yo soy la que va dentro. Si todo sale según lo previsto, Carlos, voy a destruirles”, asegura tajante Paula.